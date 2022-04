Ernesto SOARES

Solutions Professionnelles Informatiques jusqu’en 2003 et Alpix depuis 2003

Partenaire et Leader régional HP, IBM, Microsoft.



Missions commerciales:

- Création et développement d’un portefeuille client.

- Fidélisation clients

- Etude d’appels d’offres

- Ingénierie système

- Audit et Conseil

- Formation

- Support

- Documents (HP, Canon, Epson)

- Flux d’Information (Diapanet, Microsoft CRM)



Chargé de détection de projets :

- Gestion (Sage, Cegid, SPI)



Présent depuis 15 ans, j'occupe le poste de Directeur Général et je pilote plus précisément le service commercial depuis 10 ans, j'anime et dirige une équipe de 10 commerciaux et 1 personne chargé de suivre le Plan Marketing Opérationnel. Chargé d'entretenir et transmettre la culture d'entreprise, je participe en collaboration avec la direction à la définition des axes de développement de notre entreprise.

Fort d'une expérience réussie sur la définition et la mise en place de l'organisation commerciale, je m'attache à suivre les différents ingénieurs commerciaux sous forme de tutorat et d'accompagnement.

Pour finir, les outils CRM mis en place me permettent rapidement de suivre l’activité commerciale et de définir des actions correctives pour atteindre les objectifs prévisionnels.

Attaché au management participatif et démonstratif, j'attache une importance à suivre un portefeuille clients, notamment dans les solutions de logiciels de gestion (sage, cegid, ERP SPI).

Mon profil dynamique et de chasseurs me permettent d'obtenir une légitimité de la part de mon équipe.

Ambitieux et pragmatique, je souhaite exploiter l'ensemble de mon savoir-faire pour les années à venir





Mes compétences :

Vente

Directeur commercial

Marketing

Informatique

CRM

ERP

Management

Communication

Développement commercial

Négociation

Business development