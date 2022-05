Tony DETEVE

Après plus de 10 ans d'expérience dans la relation client, je transmets ma passion du commerce auprès de tous types de populations commerciales.

L’humain est au centre de mes préoccupations et je réalise des formations sur mesure basées sur "l'enchantement" et le goût de "l'expérience" client.

Avant toute intervention, je réalise une immersion, afin que le contenu soit adapté aux bonnes pratiques, me permettant ainsi de remédier aux éventuels dysfonctionnements constatés. Toute la formation est construite grâce et avec les participants (interactivité, ateliers, mises en situation) et les supports ne sont que le résultat d'un travail en commun. Mon leitmotiv : faire adhérer par la participation et non par des méthodes pré établies.





Mes compétences :

Adaptabilité

Animation de groupes

Analyser écouter réfléchir agir

Animation commerciale

Animation de formations

Animation de réunions

Conception pédagogique

Recrutement

Sauveteur secouriste du travail

Conception multimédia

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint