Tony DRELON

Conducteur de train polyvalent sol/conduite depuis 2008, tuteur sol et conduite depuis 2011. Détenteur de la licence européenne depuis 2012.

Habilitations engins moteurs: Alstom BB 37500, BB 27000; Vossloh Euro 4000, G2000, G1206, G1000, DE18; BB4800.

Régiolis: acheminement en autonome à la vitesse des ME 120 de rames Régiolis neuves, arrivant dépréparées et en véhicule, pour livraison dans les technicentres SNCF.