Tony ELIAS

Actuellement gestionnaire de clientèle professionnelle en affacturage, j'occupe une double casquette : La gestion d'un portefeuille, ainsi que l'aspect chargé de clientèle, ce qui me donne une grande autonomie sur la gestion de mon portefeuille.



Soucieux du service rendu auprès de nos clients et de nos apporteurs, je donne quotidiennement le meilleur de moi-même.

J'apprécie le relationnel du poste qui m'amène à échanger avec de nombreux interlocuteurs (clients, apporteurs, commerciaux, équipe transverse etc.)



Doté d'une bonne logique, j'aime améliorer le quotidien en optimisant certains process.

Je suis à l'écoute des besoins et c'est ce qui me permet d'être pro-actif dans mon métier.



Je souhaite aujourd'hui m'épanouir dans das postes de maitrise d'ouvrage afin de lier mon goût pour l'amélioration des process et l'univers bancaire.



C'est pourquoi je reste ouvert à toute opportunité me permettant de poursuivre mon ascension et de mettre mes compétences à profit.



Logiciels maîtrisés



* Environnements Mac et Windows : Pack office



Domaine de connaissances fonctionnelles / métier



* Canaux de paiement (euro 1, Target 2)

* Crédits syndiqués - Loan Trading

• Production et maintien de la documentation gestionnaire (adaptation de manuels utilisateur, élaboration

de procédures et modes opératoires)



Compétences Linguistiques



* Anglais : Intermédiaire

* Espagnol: Intermédiaire

* Portugais : Basic



Mes compétences :

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint