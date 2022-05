Tony EYMOZ

Natif de Rhône-Alpes, a coté de Grenoble, ville dans laquelle j'ai fait une partie de mes études, j'ai également passé plus de 13 ans en Haute Savoie.

Depuis 1998, j'ai rejoint, et me suis installé à Orléans. C'est dans cette région, et un peu en région parisienne, que j'ai depuis exercé différents métiers en liens avec le transport et la logistique.

Depuis 2011, je me suis plus particulièrement consacré à des créations de services transport ou logistique. Mes précédentes expériences me permettent en effet d'opérer sur tous types de transports : du colis au camion , France et International.

Motivé par le challenge que constitue la mise en place de ces services, et comblé par les relations que j'ai pu nouer avec mes principaux partenaires, c'est avec d'autant plus de volonté et d'envie que je vise la réussite de nos opérations.

Pour tout besoin logistique sur Orléans, ou transport (quelque soient les points de départs et d'arrivées) n'hésiter pas à me consulter.



Mes compétences :

Transports

Chiffrage et mise en place de devis

Logistique

Organisation transports

Transport