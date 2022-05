Etant en cours d’obtention de ma Licence Professionnel « Métiers de la Comptabilité et Du Contrôle de Gestion en alternance, je vais poursuivre mon cursus scolaire en Mastère « Conseil, Audit et Contrôle de gestion ». Je me suis inscris au Paris Pôle Alternance pour la rentrée d’octobre 2016. Je recherche donc une entreprise pour un contrat de 2 ans en alternance.