Tony FLAHAUT

Mes compétences :



- Restructuration de l'équipe.

- Management d'une équipe de 6 personnes

- Pilotage de projets en environnements complexes : multi-sites, multiculturels, multi acteurs, etc….

- Élaboration, rédaction de cahier des charges.

- Référent CNIL

- Mandataire de certification électronique.

- Établir le schéma directeur du systeme d'information.

- Pilotage de la transformation numérique de la Ville.

- Gestion de budget (1M€)

- Leadership, dynamisme, esprit d’analyse et de synthèse, communicant, très forte adaptabilité.



Projets réalisés :



- Participation à la conduite du projet "Béthune Smart City"

- Full Dématérialisation des actes administratifs et du conseil Municipal.

- Mise en place d'une solution de gestion de la relation citoyen dématérialisée associée au démarches familles (réservations/signalement d'absences/inscriptions/informations).

- Modernisation des systèmes de pointage Restauration/Petite enfance/Périscolaire.

- Mise en place du projet "Ecoles Numériques" visant le développement du numérique dans les ecoles.

- Déploiement d'un systeme de vidéo protection (42 caméras).

- Mise en place de solutions de travail collaboratives.

- Optimisation des systèmes d'impression.



Mes compétences techniques :



Déploiement et administration de systèmes et de réseaux d’entreprise (Windows/Linux).

• Installation et administration de réseaux. (GPO / LDAP ...)

• Gestion de Parc et Télémaintenance. (OCS / GLPI / LOGMEIN)

• Participation aux projets de refonte d'architecture et d'optimisation de la production.

• Intégration et mise en production de nouvelles applications.

• Diagnostiques des incidents et mise en œuvre correctives (logiciels et matériels).

• Mise en place de procédures techniques.

• Installation et configurations des logiciels sur les postes clients.

• Assistance aux utilisateurs (helpdesk) et résolution d’incidents.

• Mise en place de solutions hébergées.

• Virtualisation de serveurs.

• Sensibilisation des utilisateurs à la culture de la sécurité.

• Diagnostiques et résolution d’incidents systèmes et réseaux.



Divers :



Anglais courant

Espagnol lu

Intervenant vacataire en DUT réseau & Telecom pour l’université d'Artois de Béthune

Sports (Cross fit, VTT, Running)

Musique électronique.



Mes compétences :

Windows server

LDAP

Technicien informatique

Active directory

Gestion

Sécurité informatique

Firewall

Gestion de projet

Management