Tony FOLADORI

Consultant RH au sein du groupe Actief Intérim, ma fonction est très variée. Elle va de la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel interimaire, la mise en application des normes ISO, l'application des règles de sécurité (VCU).



Détail des activités :

- Remise d’offres, recrutement, suivi des commandes.

- Testing des candidats (batteries de tests).

- Réalisation des contrats, prestations, plannings, etc.

- Controle des suivis ISO (fiches poste de travail, visites médicales, examen VCA).

- Supervision des départements "Industrie" et "Construction".



Mes compétences :

Commercial

Communication

Management

Marketing

Partenariat commercial

Publicité