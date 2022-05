Tony Frédéric JASMIN

Chef de projet en conception des systèmes d'information, j'évolue au sein du groupe INTM, entreprise spécialisée dans le conseil et les services du numérique.



J'interviens sur de nombreux domaines de l’IT comme les infrastructures système et réseau avec pilotage et coordination d'équipes technique et partenaires externes.



Voici une liste non exhaustive d'entreprise avec lesquelles j'ai pu collaborer :



- EDF Centre de compétence national infrastructure workplace

- Groupe immobilier Réalités, Groupama, BNP PARIBAS

- L’établissement Français du Sang, Crédit Agricole, Engie :Inéo, Endel, Les pages Jaunes, Kuehne et Nagel Alloin, Cohesis, Tanis, Bomex, Fleury Michon.



Prestataires et agences intérim:

- Expectra, Synergie, Manpower

ESN :

- Tibco services, Helpline, SCC



Postes occupés:

- Chef de projet infrastructure

- Administrateur système et réseau

- Technicien Hotline Niveau 2

- Superviseur Help Desk

- Technicien de maintenance et d'exploitation

- Technicien Help Desk



Mes compétences :

Sauvegarde

Supervision

Gestion de projet

Management

Administration réseaux

Administration système

Sécurité informatique

Virtualisation