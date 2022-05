Tony GADEMER,

depuis 27 ans je suis dans le domaine de la sécurité et de la formation incendie, j'ai pu découvrir les différents aspects d’une branche d’activités, pour laquelle je me suis engagé et dans laquelle j’ai pu progresser.

Mais aujourd'hui je désire mettre mes acquis et compétences au service d'autre et pourquoi pas construire de grands projets avec eux.







Mes compétences :

Agent de sécurité et de surveillance

Chef de sécurité incendie S.S.I.A.P 2

Agent de sécurité incendie S.S.I.A.P 1

Chef de service sécurité incendie S.S.I.A.P 3

Formateur en sécurité incendie

Compétences dans la branche médico social