Jérôme HENRY

Expert Bilan de Compétences - Coach



Après quelques années dans la Police Nationale, jévolue vers le secteur privé où joccupe des postes de responsable protection, contrôleur dexploitation, responsable recrutement et formation, pour devenir formateur et coach.



Passionné par lHumain et sportif de haut niveau (recordman du Monde), je suis des études de droit, criminologie, communication comportementale et stages en Analyse Transactionnelle, Synergologie et Programmation Neuro-Linguistique.



Formé aux techniques de psychologie cognitivo-comportementale, je deviens comportementaliste et me perfectionne aux différentes techniques de management, coaching, benchmarking et Team Building.



En tant que conseiller technique à la réalisation près de productions cinématographiques, jai coaché des acteurs.



Au cours de mes diverses missions de recherche et développement, jai eu le plaisir délaborer des outils dingénierie pédagogique sur mesure et protégés (INPI).



A ce jour, je totalise 25 années dexpérience professionnelle et ai accompagné plus de 6000 personnes.



http://www.jerome-henry-coach.fr



Mes compétences :

Communication et Management

Gestion de crises

Conseil

Développement personnel

Accompagnement

Relation d'aide