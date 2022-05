Tony GALASSO

Après un DUT GEA RH, j'ai choisi de continuer vers une licence en "gestion de la formation et des compétences" à l'université du Maine pour avoir une vision très pointue sur ce qui pou moi est la base de la GRH : les développement des compétences. J'ai continué vers un master 1 en management des Organisations option RH à l'université d'Angers pour parfaire ma formation initiale en GRH.

Durant ces années, j'ai acquis de l'expérience dans trois domaines RH principaux,



- la formation, pour avoir mis à différentes reprises un plan de formation sur le terrain, de la conception à la déclaration 2483.

- la GPEC, pour avoir définit les fiches de postes, les évolutions possibles dans l'entreprise même et pour avoir impulser cette démarche auprès des responsables.

- le recrutement, pour avoir participer à des processus de recrutement au sein d'une entreprise de taille internationale.



Mon objectif est et restera de travailler dans une structure dont le but est le développement de l'entreprise par le développement de ces RH.



Mes compétences :

Formation professionnelle

GPEC

Recrutement

Informatique