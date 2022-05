Tony GHILAIN

Plateformes :

- Windows (Vista, 7, 8.1)

- Linux (Ubuntu)



Méthodes :

Projet :

- Feature Team

- Kanban

- Scrum

- Amélioration continue des méthodes et outils afin de mener tout projet à bien (Kaizen, A3, plan d'action suite rétrospective)

- Mise en place d’indicateurs projet (basé sur cycletime, débit, coût jours/US, ...)



Qualité :

- BDD automatisé (Specflow, Gherkin)

- Automatisation d'indicateurs de qualité de code (client et server)

- Revue de code

- Pair testing

- Refacto / Legacy



Logiciels :

- Visual Studio .NET (2005 à 2012)

- Business Intelligence Development Studio

- MS SQL Server (Management Studio, ...)

- Visual Basic 6.0

- NotePad++

- SoapUI

- Oracle

- Jdev



Langages de programmation et Web :

- C#

- Visual Basic

- PHP

- SQL

- PLSQL

- XTHML, HTML, CSS

- JS (Jquery, Knockout, Angular, Node)

- XML



Linguistiques :

Anglais : niveau scolaire

Allemand : niveau scolaire



2004 :

Obtention du BAFA spécialité multimédia au sein de l’UFCV de Lille et du brevet de secourisme