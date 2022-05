Tony GLOAGUEN

Technico-Commercial Sédentaire pour la division RadioProtection : dossier technique appel offres, rédaction d'offres commerciales, premier contact client, test et mise au point solutions de mise en oeuvre sur des installations de radioprotection dans le milieu hospitalier, production isotope, loaboratoire recherche et mesure environnementale extérieure et d'ambiance radiologique. Mise au point d'outils marketing et vecteurs de communication



Mes compétences :

Commercial

Anglais

Maîtrise des outils informatiques

Hotliner

Maintenance informatique

Rédaction technique

Conception web

Maintenance

Radioprotection