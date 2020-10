Clément HUYGHE

Bonjour et merci de visiter mon profil



Clément, 33 ans, formation scientifique et technique, suivie d'une spécialisation en commerce, marketing et management



Diplômé d'un Master en Management et Développement dAffaires (Tecomah, Campus HEC, 78)

3 ans d'expérience en entreprise via l'apprentissage. Objectif : être ambassadeur de la stratégie choisie par lEntreprise.

11 ans d'expérience à temps plein comme technico-commercial sédentaire : ERIKS (robinetteries industrielle et pharmaceutique, joints d'étanchéité à agréments) ; Servinox (soupapes, échantillonnage, filtration, systèmes de raclage, introduction de poudres) ; GEA Process Engineering (machines pour la chimie, l'agro-alimentaire et le milieu pharmaceutique)



Souhaite évoluer vers un poste de marketing stratégique et/ou opérationnel, chargé d'affaires / Business Manager ou acheteur industriel



Secteurs : NTIC, énergie, instrumentation, ferroviaire, nucléaire civil, énergies renouvelables, sécurité et maîtrise des risques, services à l'industrie, extraction minière, agro-alimentaire, autres industries. Plus généralement, partout où il y a de l'innovation et de l'émulation intellectuelle



Français (langue maternelle), Anglais courant (TOEIC 900)



Pour visualiser et télécharger mon CV complet : http://goo.gl/u8uMg



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Technico-commercial

Ferroviaire

Industrie

B2B

Robinetterie Industrielle