Tony GUAGLIO

Apres 2 ans passés en intérim pour une entreprise de terrassement au poste d’assistant chef de chantier et conducteur d’engins, j'ai souhaité concrétiser cette fonction en passant une formation ,à l'afpa, de chef de chantier. Ayant eu mon titre et actuelement en poste ,je cherche une entreprise afin de mettre en pratique l'enseignement reçu. Volontaire, consciencieux, sociable et mobile sont les qualités qui me permettront de mener à bien les objectifs qui me seront confies .



Mes compétences :

Canalisation

Chef de chantier

Terrassement

VRD