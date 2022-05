Tony GUYARD

Basé à Sommières, je suis coordinateur de travaux tout corps d'état. Avec 25 ans d'expérience dans le bâtiment, je suis expérimenté en aménagement, rénovation, construction. Mes spécialités sont l’électricité, la plomberie et la couverture. En tant qu’auto-entrepreneur, je propose mes services de dépannage domestique dans le Gard et l’Hérault, où je pose des cuisines et modernise des salles de bains.



Mes compétences :

Aménagement de l'espace

Coordination

Coordination de travaux

Couverture

Cuisine

Electricité

Etancheite

Plomberie

Rénovation

Salle de bains

Suivi de chantier