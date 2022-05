Je m’appelle tony inselin, j ai 22 ans, je suis célibataire, je suis originaire de la Saône et Loire et je vis a Verdun sur le Doubs dans une commune tranquille a coté de chalon sur Saône. J’ai toujours eu une passion pour la construction des toitures , Alors j’ ai décidé de m’orienter vers une petite entreprise de charpente, l entreprise Charpente Construction Bois dans laquelle j’ai suivi un apprentissage pendant 3 ans , J’ai obtenue un CAP charpente et j ai par la suite fais le MAF d’ ou j ai eu 3 médailles d’or ,J’ ai donc ensuite j'ai passé un CAP de couverture zinguerie que j’ai eu et ma sa ma permit d’être embauché en tant que ouvrier pendant 2ans . J’ai sauté sur l occasion car cette nouvelle expérience me permettait de développer mes compétences dans ce domaine. Aujourd ‘hui je gère une équipe de trois personnes depuis bientôt deux ans .

Après ces quelques années au sein de l entreprise CCB,J’ai l impression d’avoir fait le tour du poste. Aujourd ‘hui je souhaiterais apporter ma contribution à une entreprise dynamique qui présentent plus de perspectives d’évolution que la société actuelle.je souhaiterais exclusivement m engager dans une entreprise qui restaure les monuments historiques .





Mes compétences :

Couvreur

Charpentier

zingueur.