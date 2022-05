Tony JANSSENS

Chers employeurs,



Vous devez être à la recherche de nouveaux collaborateurs,où le travail d'équipe et les contacts humains sont importants.



Suite à mes expériences professionnelles, je souhaiterais trouver un emploi fixe pour construire une carrière fiable dans une société reconnue telle que la votre.



Lors de mes différents emplois, ma flexibilité et ma polyvalence ont toujours été très appréciées par mes employeurs.



Persévérant, sociable, calme, motivé, organisé, le sens des responsabilités, c'est la raison pour laquelle je pense correspondre a vos attentes.



Cependant,je suis apte a apprendre de nouvelles expériences pour évoluer mes qualités professionnelles.



Je reste a votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour vous exposer plus en détails mes motivations et mon profil.









Janssens Tony



Mes compétences :

Chauffeur

Magasinier

Permis B

Sécurité

Vendeur

Voirie