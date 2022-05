Tony JANSSENS

En tant que consultant et fondateur de la société de conseil AlterMate depuis 2003, j'accompagne nos clients en Belgique et Les Pays-Bas dans la réalisation de leurs ambitions stratégiques et changements au niveau de l'organisation.

Avec une expérience de 21 ans dans le monde du conseil international mes expertises sont spécifiquement dans le domaine du 'change management' avec un regard spécifique sur l'implémentation de la stratégie et le développement vers le futur de l'organisation. Dans mon rôle de coach du DG et de la direction j'aide également à faciliter et à co-ordonner la réalisation des initiatives et des projets stratégiques dans le cadre d'un 'change programme mangement'!

Ayant travaillé dans la plupart des pays Européens pour des sociétés de taille moyenne, grande et même multi-nationales, je dispose d'expériences multiples dans plusieurs types d'industries et de services. Je maîtrise également 4 languages, le Néerlandais, le Français, l'anglais et l'allemand, afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients.



Mes compétences :

Change Management

Coach

Conseil

Management

Management consultant

Organisation

PROGRAMME

Programme Management

Stratégie