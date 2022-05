Tony JEANNERET

- Conseiller commercial

Sélection du risque - conseil et commercialisation auprès de la clientèle PRO et des particuliers - travail pro actif - goût pour la réussite et l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs...



- Management

Création et développement d’entreprises – recrutement - valorisation des compétences individuelles et collectives - animation et suivi pour l’atteinte des objectifs - organisation des structures et méthodes...



- Gestion et administration

Gestion d’un centre de profit et d’un pôle logistique - création et développement d’outils pour suivi et analyses - tableaux de bords et indicateurs d’activité...





Mes compétences :

Développement

Responsable d'équipe

Management

Commercial

Assurances de personnes

Vente à distance