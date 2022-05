Bonjour, après une longue expérience en tant que caviste.

Je suis Conseiller-Vendeur en Vins et Spiritueux pour Léonard Vins et Terroirs. Ainsi, je vous propose une sélection unique et authentique de vins et produits régionaux (magrets, foie gras, jus de fruits, bières, épicerie fine, vins de rhubarbe...). A travers léonard Vins et Terroirs, nous défendons les producteurs passionnés et respectueux du terroir français.

Je vous propose une dégustation gratuite avec vos amis, collègues, familles ou lors de vos soirées. Je vous laisse choisir le lieu et la date de la dégustation.

Pour plus d' informations, n'hésitez pas à découvrir la gamme Léonard Vins et Terroirs à travers ce lienArray.

Il est possible de commander sur le site en France et à l'étranger avec le Code Promo suivant : TL61



Je représente également le Château de la Mercredière (Muscadets de terroirs...) et le Domaine du Colombier (Gros plant, Pinot gris, Sauvignon Gris, muscadet Vendanges Tardives...).



Par ailleurs, je propose les mêmes services qu'un caviste : Cours d'œnologie, accords mets et vins, gestion d'événements (baptême, mariage, fête...), élaboration de votre cave, livraison. Ce service s'adresse aux particuliers à domicile et aux entreprises.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.

A très vite autour d'un verre!



Tony LANDREAU

Conseiller-Vendeur Léonard Vins et Terroirs

10 Rue des Sorbiers

49230 Tillières

06 82 73 52 17



Mes compétences :

Triage

Microsoft Word

Internet