Christelle LYAZIDI

Rigoureuse, volontaire et motivée, dotée d’une capacité d’adaptation, d’organisation et d’un bon sens relationnel, je souhaite mettre à profit et développer mes compétences sur un poste d'assistanat (direction, commercial, administratif, comptable) qui demande autonomie et polyvalence.



Après avoir consacré ces dernières années à mes enfants, j’ai à cœur de retrouver aujourd’hui un emploi stable et pérenne où je pourrai à nouveau apporter mes compétences et mon dynamisme.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Gestion administrative

Yield management

Management

Gestion financière

Gestion commerciale

Webmarketing

Conduite de projet