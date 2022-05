Tony LAUNAY

Étudiant en informatique et consultant, j’aide les entreprises ambitieuses à déployer les infrastructures systèmes nécessaires au développement de leurs projets et à répondre à leurs problématiques quotidiennes.



Après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai choisi de m’orienter vers les métiers de l’informatique et du numérique. Je suis actuellement à l’école Ingésup, qui me permet de participer à des projets d’ampleur et de travailler en équipe. Grâce aux différents stages de fin d’études que j’ai pu réaliser, j’ai été conforté dans mon choix d’orientation vers le monde du système et du réseau.



Actuellement auto-entrepreneur, j’effectue régulièrement des missions en freelance ou en sous-traitance. J’ai étoffé mon expérience professionnelle d’un stage comme technicien de support informatique dans une clinique du groupe Capio où j’ai pu mener des projets de mise en place du réseau local ou encore de gestion du parc d’impression. Je travaille également au service du collège Émile Zola, pour la mise en place de solutions de sauvegarde et restauration, de déploiement automatique de stations de travail et de gestion de domaine.



Je complète toutes ces expériences, plutôt orientées techniques, par un emploi d’équipier polyvalent dans le restaurant McDonald’s, où je suis engagé dans l’image de marque de l’enseigne auprès des clients, en relation avec des équipes d’une trentaine de personnes.



Ma vision du métier et de m’amuser et m’épanouir dans mon activité professionnelle. Je peux mettre mon autonomie et ma créativité, dès à présent, au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP,vista,7,8

Microsoft Windows Server

VirtualBox

VMware ESX

Hyper-V

Microsoft Office

Adobe Photoshop CS6

Mac OS X Server

Mac OS X