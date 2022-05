Tony LEBLOND

Natif du département du Nord, j'ai débuté au sortir du lycée dans l'éducation spécialisée. Tout d'abord dans le secteur social jusqu'en 1999 auprès d'adolescents en placement judiciaire (ASE et PJJ), je suis arrivé à TOULOUSE et j'ai travaillé dans le secteur médico-social, 11 ans éducateur spécialisé en ITEP, au Mirail, à l'ARSEAA jusqu'en 2011.

Intéressé par le travail avec les familles et la dimension du soin, j'ai effectué la formation à la thérapie familiale, de couple et à l'approche systémique à l'université de Toulouse-le Mirail (aujourd'hui nommée Jean JAURES) de janvier 2005 à décembre 2007.

Administrateur de 2005 à 2011 au sein de l'organisme INTERACTIONS à TOULOUSE, espace proposé aux couples et aux familles pour de la thérapie familiale, de couple et de la formation, j'y ai exercé en tant que thérapeute de 2009 à 2011.

Parallèlement, j'interviens depuis 2008 en tant que formateur: IFRASS, Institut Saint Simon (ARSEAA), ERASME, CEPFOR, MECSS Castelnouvel,Format Différence...

Je suis formé à la formation de formateur dispensée par Format Différence.

Diplômé du CAFERUIS, j'ai exercé la fonction de cadre intermédiaire (je préfère parler de cadre de proximité), de chef de service, à l'ASEI, au CIVAL Lestrade de septembre 2011 à avril 2018. Cet établissement accueille des personnes en situation de handicap sensoriel (auditif, visuel) et/ou concernés par des troubles du langage), de la naissance à 20 ans.

J'ai décidé de quitter le secteur social et médico-social après un engagement de 28 ans. Suite à une rupture conventionnelle, j'ai cessé mon activité professionnelle.

Je m'investis dans un bilan de compétences avec l'APEC pour réinterroger une nouvelle orientation professionnelle et me saisir de nouvelles opportunités.

La métier de formateur mais aussi celui de consultant m'intéressent tout particulièrement.

J'aime apprendre et transmettre.



Mes compétences :

médiation de conflits régulation

Évaluation et développement de la qualité (interne

Aproche systémique, théorie de la communication,

Andragogie

Accompagnement aux écrits professionnels

Management et expérience de la fonction pédagogiqu

Méthodologie de projet (conception, conduite et év

Thérapie familiale et de couple

Conduite et animation de réunions

Accompagnement et pilotage de la conduite au chang

Conduite d'entretiens individuels, de groupe, fami

Management et coordination d'équipes éducatives et

Gestion administrative et budgétaire d'un service