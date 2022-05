Tony LEGRAS

Après presque 10 ans en tant que conseiller en insertion socio-professionnelle, je souhaite me tourner vers d'autres horizons professionnels toujours en lien avec le marché de l'emploi ou plus généralement dans le domaine du tertiaire et qui plus est dans une région autre que ma région natale. Bonjour Marseille!

J'ai envie de découvrir un nouveau paysage ( dans les deux sens du terme), un nouvel environnement dans lequel je pourrais m'investir avec autant de sérieux et d'enthousiasme possible.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Recrutement

Accompagnement social

Accompagnement individuel

Microsoft Office

Internet