Tony LEJUEZ

Je suis depuis presque 10 ans maintenant :

- modeleur 3D,

- animateur bio-Keyframing/Motion Capture,

- motion designer sous After Effect,

- créateur de contenu rédactionnel et visuel.

Les projets que l'on me confie sont assez variés. Cela peut être du serious game, de la pub tv, des documentaires ou des présentations B2B.

Ouvert et intéressé, je suis soucieux du travail bien fait et dans les temps. Je m'implique donc réellement dans vos projets et votre équipe, pour vous offrir le meilleur de moi-même. Vous trouverez surArray des exemples représentatifs de mes productions récentes, ainsi qu'une bande démo.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.

Bonne visite !