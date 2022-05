Mes 14 ans d'expériences ainsi que mes capacités d'adaptation, d'analyse et de réactivité me permettent désormais de gérer des projets et des équipes. Mon expertise m'amène à résoudre des problématiques complexes de la conception à la livraison finale.



Mes compétences :

Freemarker

Java

Spring

J2ee

Maven

Hibernate

Marketing

Ibatis