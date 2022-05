Tony LEMALE

Passionné par le design et l'application du Feng Shui dans la décoration, Tony Lemâle (35 ans), architecte et coach d'intérieur, pratique depuis plusieurs années l'aménagement d'espaces et d'appartements. Pour lui, élégance ne rime pas forcément avec recherche du luxe à tout prix, et encore moins avec débauche d'accessoires baroques. Face à des problèmes concrets, il aime trouver des solutions simples et épurées qui facilitent la vie... sans céder à la facilité visuelle.



En septembre 2006 il signe son premier livre, Coaching d'Intérieurs, aux Editions Eyrolles. véritable livre de décoration où il explique à travers son regard avisé tout le processus d’accompagnement et de transformation.



Ses réalisations et interventions



- nombreux appartements pour particulier

- réalisation d'amménagement de bureaux

- scénographie évenementiel

- chroniqueur permanent de l'émission Intérieurs



Lieux culturels et manifestations

- Aménagement des zones de détente pour les jardins et terrasses de la Villa Noailles à Hyères (83) dans le cadre du Festival international des arts de la mode depuis 5 ans ;

- Invité d'honneur du salon Vive La Maison ! 2005 organisé par ComExpo ;

- Aménagement du back-stage et accueil VIP des concerts de Carla Bruni au Trianon en 2004 ;

- Mise en espace du dîner de clôture de la " Semaine du Fooding " en 2002 et 2003 (pique-nique géant indoor en 2002 ; transformation d'un restaurant self-service en "cantine chic" en 2003) ;

- Ameublement et accessoirisation des bureaux de l'équipe du Palais de Tokyo site de création contemporaine en 2002



En boutiques

- Conseil pour la réalisation des vitrines pour la Compagnie de Provence pour l'année 2005

- Conseil pour la réalisation des vitrines pour l'Artisan Parfumeur depuis juin 2006



Ses domaines d'activité



- architecture d'intérieur chez des particuliers

- conseils à la rédaction de l'émission Intérieurs diffusée sur Paris-Première

- réalisation de sujets décoration et dossiers spécifiques pour l'émission Intérieurs

- services aux professionnels, notamment commerces, restaurants, etc…

- diffusion de produits spécifiques, notamment Poly-Art©



Mes compétences :

DÉCORATEUR

DÉCORATION

Architecture d'intérieur

Architecte d'intérieur

Décoration d'intérieur