Tony LORDELOT

Je souhaite relever un nouveau challenge : me tourner vers les métiers commerciaux de la banque de détail ou les réseaux financiers afin de m’enrichir sur les bagages théoriques par une bonne connaissance pratique des fondamentaux juridiques bancaires et mettre à disposition de mes futurs collaborateurs mon savoir faire afin d'emmener l'équipe vers ses objectifs de façon qualitative et évoluer par la suite le plus haut possible.

Mes expériences professionnelles, m’ont permis d’acquérir sérieux, rigueur, concentration et capacité à atteindre les objectifs.

Je mets à la disposition de mon employeur mon sens du travail d’équipe, mon relationnel et ma capacité d’écoute.