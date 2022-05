Une expérience de 3 années réussies dans la direction de projets, le management et l'organisation de la DSI au sein d’une PME m'a conforté dans mon orientation de carrière et dans mon approche des relations humaines.



Mon rôle était d’assurer la disponibilité et la capacité du SI avec efficience en maîtrisant les budgets et la relation fournisseurs afin de répondre aux besoins du business client



Je me suis vu confier le pilotage de projets pour la mise en place de systèmes d'e-procurement en mode B2B pour des grands compte comme Ikéa France, Ikéa Europe, Air Liquide, mais aussi le développement d'outils en mode SaaS pour Peugeot, Citroën, La Poste, etc.



Cette expérience n'aurait pu être une réussite sans l'implication de l'équipe dédiée qui me fût confiée.

L'animation d'une équipe nécessite une remise en question permanente.

L'accompagnement du personnel afin de ne jamais perdre le dialogue avec ses collaborateurs est selon moi primordiale pour les mener vers la performance, la valorisation de leurs compétences et la réussite.



Actuellement en poste à l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, cette nouvelle aventure me permet de m'épanouir en mettant à profit mes compétences en matière de bonnes pratiques ITIL v3.



Tony Luppino



Mes compétences :

Administration de base de données 4D

Elaboration de cahiers des charges.

Animation d’équipe & Techniques de management.

Programmation informatique

Organisation de la DSI

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Reporting à la direction générale

Animation d’équipe

Techniques de management.

Gestion de la relation fournisseur

Suivi des demandes et incidents

Maîtrise des coûts et des délais

Gestion des risques

Écoute, compréhension et reformulation du besoin.

Proposition de solutions

ITIL Foundation V3

4th Dimension

Scheme

Pascal

JavaScript

Java

ITIL v3 Foundation

EDI

Customer Relationship Management

C++

C Programming Language

Software as a Service

Microsoft Office

ITIL