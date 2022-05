Tony MARRAPODI

Prospections phoning et terrain

Développement des fichiers clients

Réalisation des études : clientèle, marché, secteur

Vente aux particuliers et aux professionnels

Ventes sur site internet

Négoce auprès de professionnels de l'automobile

Et du poids lourds

Contact avec la presse locale, télévision, radio

Organisation des événements commerciaux

week-end portes ouvertes et autres expositions

Rédaction de contrat de vente

(bon de commande/devis)

Edition de contrat de financement

Déclaration des sinistres aux organismes de garantie

Contrôle des documents administratifs

Facturation

Gestion des effectifs et plannings du personnel

Gestion de la publicité

Gestion d'une flotte automobile(VO)

Gestion des baux et contrats de maintenance

Des locaux

Gestion des stocks et commandes

Gestion du recrutement, des stagiaires

Mise en place de campagne e-mailing



Mes compétences :

Commercial