James BEAUCHAMPS -MARVIN

Je ne cherche pas d'emploi pour Moi, car depuis 2007 je travaille en "Free Lance" dans le secteur de l' immobilier d' Entreprise, éventuellement des missions ponctuelles car je suis ancien chef d'entreprise ( à l'exportation) et ancien consultant en Développement et valorisation.

Par contre depuis 1994, j'oeuvre bénévolement au sein des association que j' ai crées, développées animées voir WWW.puissance-cadres.com ouArray

dont l' objectif est d'aider des cadres demandeurs d'emplois (souvent séniors) à retrouver une activité rémunérée sous forme d'emploi ou de missions ponctuelles en portage salarial. J'ai donc aussi une bonne expérience de l' OUTPLACEMENT

Actuellement si certains cadres seniors sont intéressés je suis prêt à aider (formation) pour travailler dans l' immobilier d'entreprise - sur des secteurs comme Orange Bollène, secteur Carpentras Isle sur la Sorgue - Cavaillon - secteur Tarascon Arles salon de Provence - Secteur Gard Est (Beaucaire, Remoulins Bagnols)

Adresser CV avec photo et courrier de motivation : F P C I ou Puissance Cadres Vaucluse

1 rue Bourguet 4ème A - 84 000 AVIGNON - Vaucluse. ou par Email: puissance-cadres@yahoo.fr

Tél : 04 86 81 07 15 ( 10H00 - 12H00 - - 15H00 - 18 H00 )

De même développer une association Puissance Cadres sur votre Département



J-B.M. Président Fondateur



Mes compétences :

Marketing

Conseil en organisation

Commercialisation

Management

Gestion

Animation

Formation