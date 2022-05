Tony MARTIN

J'ai intégré Sagemcom en janvier 2006 en tant que commercial B TO B et après une année de terrain et un CA de 626K€ en 12 mois, j'ai été nommé chef des ventes adjoint en février 2007.

A la fin de cette année 2007, nous finissions 6ième équipe France et première équipe régions.

Puis en juillet 2008, j'ai été nommé chef des ventes, poste que j'occupe toujours aujourd'hui.

Première équipe région en 2008,2009,2010, 2011 ( seconde équipe France) et première équipe France en 2012, 2013 et 2014.



Mes compétences :

Sales

Management