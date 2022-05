Tony MATHIS

Un jour ma prof de Vente me dit : Tony , tu finiras vendeur de saucissons ! Deux ans après l'obtention de mon bac pour lui donner raison , j'ouvre un banc de saucissons dans Les Halles D'avignon … 17 Kilos plus tard , je décide d'arrêter cette belle aventure gustative .



De mes petites rubriques sportives sur mes cahiers au lycée, je décide de créer un magazine sportif gratuit local . 55000 exemplaires plus tard , et une mise en vente en kiosque en 2004 … Nous décidons d'arrêter l'aventure .



Je fonde l'enseigne Esprit Rugby avec un ami associé en 2008

ouverture d'une quinzaine de magasins en 3 ans en franchise ( que nous avons arrêté début 2013 ) et d'un site internetArray qui est toujours d'actualité .

2 magasins en noms propres .

Nous nous sommes recentrés depuis sur d'autres activités mais nous sommes toujours actif dans le monde du rugby …



Entre temps nous créons Ruedusupporter.com et le site internet Vinacave.com



community manager

. Achats

. Création de marques

. Production

. collectivités



Conseil image digitale et CM de Sebastien Chabal



Community Manager Ruckfield



Consultant en marketing digital



Community Manager agence Eventeam, créateur d'emotion spécialisé dans les services associés aux événements sportifs

