Tony METIVIER

Dessinateur / Collaborateur d'Architecte depuis 10 ans, je participe à la réalisation de structures aux dimensions et règlementations diverses (maisons individuelles, résidences de logements collectifs, usines agroalimentaires, zones commerciales, E.P.H.A.D., bureaux, rénovations énergétiques d’immeubles et création de mobilier).

Pour ces projets, j'élabore les différentes pièces graphiques et administratives de l’esquisse aux dossiers des ouvrages exécutés : avants projets, permis de construire et dossiers de consultation des entreprises.

Je pilote également les chantiers : de la signature des ordres de service aux réceptions de travaux, en passant par la coordination des entreprises et la rédaction des comptes rendus.