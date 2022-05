Tony MOUHETE

Chef de Projet Marketing Web, riche de plus de 7 années d'expérience dans le marketing digital, j'ai eu l'opportunité de travailler sur les leviers suivants (Emailing, Affiliation, SEM, Display,RTB) pour des comptes nationaux et internationaux tels que :Total Cotoben, Nokia, Microsoft, Adidas, Boursorama, Galeries Lafayette, Vertu et bien d'autres.



Spécialisations : Word, Excel, Powerpoint, Internet, HTML, Adservers : Google Doubleclick, SMART, Adperf, WCM, Atlas, Google Analytics. Atelier Internet.



Anglais bilingue / Mon expérience professionnelle et scolaire à l'étranger (séjour de 3 ans) m'amènent à vouloir évoluer au sein d'un poste et/ou d'une entreprise à vocation internationale.



Mes compétences :

ADSERVER

Affiliation

Anglais

Bilingual

Business

Chef de produit

COMMERCE

Compétences informatiques

compétences linguistiques

Dart

Display

E commerce

French

Informatiques

Internet

Linguistiques

Marketing

optimization

Pack Microsoft

Pack Microsoft Office

Search

Search Engine Marketing

Search engine optimization

Tracking

Web

Web marketing

Google analytics

eMarketing

Google AdWords

eCommerce

Microsoft Office