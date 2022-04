Guillaume FRECHIN

***Conseil en Stratégie marketing digitale***

- Audit de l’existant et recommandations tactiques

- Accompagnement, conduite du changement opérationnel et organisationnel

- Mise en application opérationnelle de la stratégie - conduite des campagnes marketing

- Formations stratégiques et opérationnelles multi-leviers

Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : gfrechin@gmail.com



Mes compétences :

Stratégie marketing

Communication

E-marketing

Gestion de projet

Online

Référencement

Internet

SEM

SEO

Chef de projet

marketing digital

Affiliation

Management

E-commerce

