Tony PEREIRA

Technicien chimiste de formation, je travaille depuis plus de dix à la mise au point de méthodes de dosages chromatographiques avec différents types de couplages. Engagé depuis 2008, à titre personnel, dans une démarche d'obtention d'un diplôme d'ingénieur en cours du soir, je suis actuellement un Master 2 ACEABI (Analyse, Contrôle et Expertise dans l'Agrochimie et les Bio-Industries).



Mes compétences :

Chimie

Chromatographie

Métrologie

Pharmacologie

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

Toxicologie