Professionnel de la finition, le solier-moquettiste pose les revêtements des sols et des murs : linoléum, moquette, plastique, tissu, coco... Il planifie la quantité nécessaire, décape les surfaces abîmées, les ponce et les nettoie pour les rendre lisses. Il découpe et pose les éléments, en harmonisant formes et couleurs. Ce professionnel, doit allier minutie, résistance et sens esthétique.