Tony PIRES

Bonjour à tous,



Personne investis dans la conception et le suivi de projets de à énergies renouvelables ainsi que dans la lutte contre la précarité énergétique en bâtiment, je réponds à ce jour de plusieurs années d'expérience dans le domaine de la thermique. Ma présence ici a pour objectif d’accroître mon réseau professionnel et de pouvoir partager sur le retour d'expérience des missions de chacun.



Mes compétences :

Autocad

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lesosaï

Sketch up

Perrenoud