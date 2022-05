Tony QUIMBEL

Présentation :

Je suis un admirateur sans borne de la merveilleuse beauté de la nature, ma peinture tente de l’exprimer au mieux, inviter le spectateur à entrer dans la toile et simplement s’y fondre avec plaisir (voir “Meditation”).

Depuis peu, je suis dans une démarche plus engagée, devant l’urgence de la sauvegarde de notre si belle planète qui souffre et qu’il est plus que temps de respecter et sauver de notre bétise, car la sanction sera simple… notre disparition (voir “L’Arbre Devis”).

Les toiles comme “la Naissance de Déesse Mère”, expriment le retour nécessaire à notre Être androgyne perdu, le principe masculin, Yang , domine tout et explique la dérive de nos sociétés.

Le Joyau est à double sens, notre Terre fût ce Joyau et pourrait le redevenir, une proposition de changer l’Egrégore de pollution mentale qui entoure la Planète ; alors changeons vite nos pensées, nos paroles et nos actes et retrouvons le “Joyau original”.



Parcours :

Artiste peintre d’huiles sur toiles, inspiré par les maîtres romantiques du 19ème siecle.

J’ai une prédilection pour la facture surréaliste, dans les traces de Dali que j’affectionne particulièrement.

Apres neuf années d’études aux Beaux Arts de Dunkerque (Ecole Flamande), je travaille sur la création d’huiles sur toile grand format.

Thèmes Antiques (Prométhée, Orphée…), ou engagés pour le respect de la Planète, et du Monde vivant (l’Arbre Devis, A Tort et Adore, l’Abime, le Joyau…).



Mes compétences :

Art

Peinture