Tony RENOUX

Ingénieur en chimie analytique, je suis diplômé depuis 2013 d’un Master (BAC+5) en Chimie Analytique et Qualité (option chimie du solide). Fort de trois années d’expérience opérationnelle, j’ai acquis une maîtrise des techniques chromatographiques, aussi bien dans la pratique courante que dans la résolution des pannes au quotidien.



Mon profil regroupe trois thématiques : la chimie, la qualité et l’informatique.



Actuellement au cœur d’une start-up dynamique portant sur l’élevage d’insectes : NextAlim, la polyvalence est la clé des différents projets menés.



En tant que chargé de recherche au sein de SWM, j’ai agis au sein de nombreux projets nécessitant la mise en place de nouvelles méthodes analytiques. Ma progression à travers les différentes missions confiées, m’a permis d’avoir une vision claire et détaillée du panel d’équipements analytiques et des techniques d’extraction.



J’ai notamment mis en œuvre des protocoles d’analyses, allant de la recherche bibliographique à l’adaptation sur les chaînes de chromatographie, dans un contexte de bonne pratique de laboratoire (BPL). J’étais en charge de la réalisation des mesures et de l’interprétation des résultats, tout en assumant la maintenance préventive, le diagnostic et la résolution des problèmes.

Au cours des travaux entrepris, je me suis particulièrement spécialisé sur le GCMS (SPME, Headspace, Liquide, Pyrolyse) devenant le référant de cet équipement universel.



Passionné par l’informatique, j’investis cette compétence pour améliorer l’efficacité et la productivité des services (traitement des données analytiques, gestion des instruments de laboratoire).



Passionné et motivée, j’aime m’investir pleinement dans mon travail, en menant à bien des projets de recherche tout en assurant le travail d’analyses au quotidien.





Mes compétences :

Informatique

Station de traitement eau potable

Chimie analytique

Chromatographie

Démarche qualité

Station d' épuration

Validation de méthode

Chimie de l'Eau

Plan d'expérience

Génie chimique

Autocad

VBA Visual Basic