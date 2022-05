Tony RICHARD

En poste depuis juin 2016, je supervise la réécriture complète d'un ERP .

Développé en Windev en utilisant les méthodes agiles, nous pourrons anticiper les futurs demandes d'évolutions de nos clients. Ainsi, nous serons capable très facilement et rapidement de faire évoluer notre nouveau produit.



Cette réécriture va nous permettre d'ouvrir ce logiciel vers de nouvelles technologies ( web, embarquée .... )



Je suis également en charge de relever les besoins client. J'écris le cahier des charges, je supervise le développement, j'effectue les tests qualités. Puis j'assure la livraison ainsi que la formation client.



Force de proposition, je suis régulièrement amené à exposer de nouveaux besoins afin d'optimiser nos logiciels.



Mes compétences :

Commerciale

Développement WinDev

Formation

Gestion commerciale

Horticulture

Viticulture

Windev

Java

SQL

C++

C Programming Language