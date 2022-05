Tony RICHER

Technicien de laboratoire: gestion;maintenance,production,contrôle qualité.

Préparateur : milieux biologique gélose, de matière de forme séche pour l'industrie pharma.

Milieux: pharma,radioactif,zone stérile,

Conducteur: d'autoclave,chariot élévateur, de pont roulant charges lourdes,réacteur double enveloppe ,petite et grande capacité,granulateur LAF

Habilitation:

CEFRI PR1 CR 2006,

BE 2017,

BPF en milieu pharma: 2010,

Gestion et stockage de produit chimique.

BEP:CAIC 1986