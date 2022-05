La société Projedit en 3 axes :

- Audit des systèmes d'informations : ne perdez plus de données !

La société Projedit peut vous aider à évaluer et mesurer votre niveau de sécurité lié à des risques informatiques. Notre vocation est de développer une approche « Conseils et Solutions » auprès des entreprises qui souhaitent bénéficier de l’assistance d’un prestataire généraliste pour les accompagner dans la gestion de leur informatique.

Dotée d’une forte expérience dans le domaine informatique (audit, conseil, formation et gestion de projets), Projedit vous propose d’être votre partenaire attitré dans l’évolution de votre infrastructure informatique.



- Gestion de projets : optimisez la réussite de vos projets !

Moins de deux organisations sur cinq perçoivent la gestion de projets comme un facteur de succès important.

Et pourtant, les entreprises valorisant la gestion de projets connaissent un taux de réussite de 71 % dans l’atteinte des objectifs contre 52 % pour les entreprises ne la valorisant pas .



- Externalisation des Appels d'offres : gagnez de nouveaux marchés !

Externaliser votre réponse vous permettra :

De gagner du temps

De recentrer vos équipes commerciales sur leur cœur de métier, leur apporter un appui opérationnel et concret

De gagner en pertinence sur vos réponses aux appels d’offres, grâce à une approche externe spécialisée

De professionnaliser vos réponses aux appels d’offres et valoriser l’image de votre société



Mes compétences :

Communication

Négociation commerciale

Gestion de projet

Informatique

Marchés publics