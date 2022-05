Tony SAKOU

OPERATIONS, CHAINE D'APPROVISIONNEMENT ET MANAGEMENT COMMERCIAL :

Capacité de management des opérations de programmes, commerciales, de douanes et logistiques internationales avec les Sociétés de Transport.



Coordination et expédition de matériels à l’import et à l’export, rôle d’interface avec les agences transitaires agrées, les services de douanes et régulations des pièces de circulation.



Expertise en matière des stratégies logistiques Internationales et Nationales,



Expériences en compétitivité du marché ; le relationnel, potentialité linguistique ainsi que connaissance de la psychologie du consommateur local et international



Mes compétences :

Logistics

Supply Chain

Procurement

Commercial Management

language skills

freight forwarding

Customs Clearance

Broad experience

Assembly Plants

Gestion des opérations