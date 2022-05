Commercial dynamique, curieux, créatif et tenace, j'ai appris le métier de commercial sur le terrain. Mon goût pour le contact humain, mon sens de l'écoute et mon humour sont des leviers que j'aime utiliser au quotidien pour convaincre et fidéliser de nouveaux clients...



Mes compétences :

Négociation contrats

Conseil

Management opérationnel

Ecoute

Qualité

Vente