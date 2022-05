Tony SILOTIA

Bonjour,



Je suis Développeur informatique au sein de la société Cilam (Compagnie Laitière des Mascareignes).



Je suis également Développeur/Consultant en auto-entrepreneur. La société créée est STICS Informatik.

J'interviens dans le domaine de l'informatique de Gestion (Gestion commerciale et Gestion comptable) et propose du développement spécifique ou des interfaces entre logiciels.



De par mon expérience professionnelle j'ai également développé des compétences dans les champs suivants :

- Administration système : Windows Server, Serveurs iSeries, serveurs Linux et AIX

- Infrastructure : VMWare, iSeries, Citrix et logiciels de protection de données

- Applicatif : Produits Sage



Suivez moi sur G+ : https://plus.google.com/106842608665314688061/about



Suivez moi sur Twitter : https://twitter.com/TonyStark974



Mes compétences :

Administration système

Développeur

Conception web