Tony SMYCZYNSKI

SUDECLOPE.FR -- (Gérant) Premier réseau de boutiques en France, spécialisées en Cigarettes Électroniques depuis 2011. 35 boutiques reparties dans la moitié sud de la France.



www.sudeclope.fr

tony@sudeclope.fr



3LINES DÉVELOPPEMENT LIMTED -- (Chargé de développement) Plateforme d'achat grossiste spécialisée en Cigarettes Électroniques.



www.ecig-3Lines.com

tony@ecig-3lines.com



2LINES IMP-EXP -- (Gérant) Société Francaise spécialisée en import export et sourcing de produits technologique en provenance de Chine. (Shenzhen)



contact@2lines.com



Mes compétences :

Web master

Développeur commercial

Management

Création site web vitrine ou ecommerce

Gestion et animation de réseaux sociaux

Gérant de PME PMI

Sourcing et import - export de produits technologi